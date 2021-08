TRIGO/CEPEA: Demanda por farelo de trigo cresce e eleva preço

Cepea, 10/08/2021 – Os preços do farelo de trigo e também do grão estão em alta no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do Cepea, as perdas causadas por baixas temperaturas e geadas em julho em lavouras de segunda safra de milho e em algumas áreas de trigo vêm sendo confirmadas. Esse cenário deve reduzir com força a oferta de milho no mercado brasileiro, o que, por sua vez, já tem levado agentes a elevar a demanda por derivados de trigo, substituto do cereal na ração animal. Levantamento do Cepea mostra que, em julho/21, a média de preço do farelo de trigo a granel superou em 84% a do mesmo mês de 2020, em termos nominais. No caso do derivado ensacado, o avanço no mesmo período foi de 78,5%. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)