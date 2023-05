TRIGO/CEPEA: Cotações recuam nos mercados interno e externo

Cepea, 23/05/2023 – Os preços do trigo caíram nos mercados doméstico e internacional nos últimos dias. Segundo dados levantados pelo Cepea, no Brasil, os valores têm sido influenciados pela fraca demanda e pelo andamento da semeadura da próxima safra. No mercado externo, a pressão vem do aumento das estimativas de produção na Rússia e, principalmente, da renovação (por mais 60 dias) do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro entre Rússia e Ucrânia, a expirar no dia 18 de julho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado