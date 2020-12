TRIGO/CEPEA: Comprador retraído pressiona valores; safra do RS tem resultado positivo

Cepea, 15/12/2020 – A liquidez está lenta no mercado interno de trigo neste fim de ano, especialmente devido à demanda enfraquecida. Compradores consultados pelo Cepea se mostram abastecidos e atentos à desvalorização do dólar frente ao Real. Dessa forma, as cotações recuaram nos últimos dias em todas as praças acompanhadas pelo Cepea. No campo, apesar das adversidades climáticas em outubro e novembro, a safra do Rio Grande do Sul foi considerada positiva, de acordo com a Emater/RS, em função do rendimento e da qualidade dos grãos obtidos. Além disso, segundo a Câmara Setorial do Trigo do Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o estado tenha uma colheita de boa qualidade nesta safra, entre 2,3 a 2,5 milhões de toneladas, a ser confirmada nos próximos dias. Para o próximo ano, a perspectiva é de aumento de área, que pode voltar a ser em torno de um milhão de hectares, número que o estado não alcança desde 2014. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br