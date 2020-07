TRIGO/CEPEA: Com semeio chegando ao fim, clima favorável mantém agentes otimistas

.

Cepea, 14/07/2020 – O semeio de trigo na região Sul do País está chegando ao fim e, por enquanto, o clima favorável mantém agentes consultados pelo Cepea otimistas quanto à produção desta safra. Nesse cenário, os valores do cereal no mercado de lotes (negociações entre empresas) seguem um pouco enfraquecidos em algumas praças. No campo, apesar da passagem do “ciclone bomba” no final de junho, as lavouras não foram diretamente afetadas, já que estavam na fase inicial de desenvolvimento. Quanto aos derivados, todas as farinhas e farelos registram valorizações. Colaboradores consultados pelo Cepea reforçam que as vendas de farinhas destinadas às massas frescas e massas em geral permanecem aquecidas. Todavia, com as instabilidades de reabertura do comércio não essencial, alguns compradores estão tendo dificuldades em adquirir a matéria-prima, devido ao menor fluxo de caixa. No caso dos farelos, a procura e os preços seguem firmes. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br