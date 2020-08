TRIGO/CEPEA: Clima deixa triticultores brasileiro e argentino em alerta

.

Cepea, 25/08/2020 – Ainda que a liquidez tenha sido mais baixa na última semana, os preços do açúcar cristal praticados no mercado spot do estado de São Paulo seguiram em alta, de acordo com pesquisas do Cepea. Na quinta-feira, 20, o Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, atingiu a casa dos R$ 82 por saca de 50 kg, o maior patamar nominal em três anos e seis meses – a última vez que o Indicador operou nesse valor foi em fevereiro de 2017. Os volumes captados no spot foram mais baixos na semana passada, em partes, devido à ausência de compradores, que se mostraram abastecidos com as aquisições recentes e também com o recebimento dos contratos. Mesmo assim, as usinas paulistas consultadas pelo Cepea aumentaram os preços e continuaram restringindo a oferta do cristal no mercado doméstico, em especial do tipo de melhor qualidade (o Icumsa 150), por conta da competitividade com as exportações. De 17 a 21 agosto, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 81,88/saca de 50 kg, alta de 2,2% em relação à do período anterior (de R$ 80,11/saca de 50 kg, entre 10 e 14 de agosto). Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br