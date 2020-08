TRIGO/CEPEA: Agentes têm boas perspectivas para safra 2020

.

Cepea, 18/08/2020 – Até o momento, as perspectivas para a temporada 2020 de trigo seguem positivas, segundo afirmam colaboradores do Cepea. Os preços atrativos do cereal e dos derivados neste ano estimularam produtores, que elevaram a área cultivada no Brasil. Em relação às negociações no mercado spot, ainda estão lentas; porém, colaboradores do Cepea indicam que começam a receber ofertas da nova safra, especialmente no mercado de lotes. Além disso, alguns vendedores tentam liquidar os estoques remanescentes da temporada passada, otimistas com a entrada da nova safra. Os preços levantados pelo Cepea, por sua vez, seguem firmes. Quanto aos derivados, se comparadas as médias da semana passada (de 10 a 14 de agosto) e as da anterior, grande parte das farinhas e dos farelos registrou valorização. Colaboradores do Cepea relatam pequenos reajustes nas farinhas para agosto e negócios realizados de forma pontual. Para os farelos, a procura pelo a granel permanece aquecida e os preços estão firmes. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br.