Tricolor finaliza ajustes para receber a Portuguesa pelo Paulistão

O São Paulo fez na manhã desta quarta-feira (25), no CT da Barra Funda, seu último trabalho antes do duelo com a Portuguesa, que acontece nesta quinta (26), às 21h30, no Morumbi, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Logo após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos para a realização de atividades técnicas. O técnico Rogério Ceni trabalhou com os meio-campistas e os atacantes e o auxiliar Charles Hembert ficou responsável pelos laterais e zagueiros.

Na sequência, o comandante são-paulino fez um trabalho coletivo com ajustes táticos, utilizando quase toda a extensão do gramado.

Houve ainda um complemento de finalizações e bolas paradas defensivas e ofensivas.

Com cinco pontos em três rodadas, o Tricolor lidera o Grupo B no Paulistão. Após enfrentar a Portuguesa, o time são-paulino receberá o Corinthians no próximo domingo (29), às 18h30, novamente no Estádio Cícero Pompeu de Toledo.