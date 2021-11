Tricolor faz seu penúltimo treino para enfrentar a Chapecoense

Na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, o plantel gremista realizou o penúltimo trabalho antes do duelo diante da Chapecoense, sábado, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o aquecimento, o grupo realizou uma intensa movimentação de posse de bola com pressão pós-perda e finalização em campo reduzido.

Na segunda parte, já com o gramado ampliado, movimentação focada na organização defensiva com ênfase na defesa em inferioridade numérica e transição defensiva em disputas de dez contra seis, dez contra sete e dez contra oito.

O treino finalizou com complementos específicos por setores com cruzamentos e finalizações.

O grupo volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira e, às 12h15, embarca em voo fretado rumo a Chapecó, onde permanece concentrado até a hora do jogo, sábado, às 19h, na Arena Condá.

Fotos: Lucas Uebel

fonte: https://gremio.net/noticias/detalhes/24805/tricolor-faz-seu-penultimo-treino-para-enfrentar-a-chapecoense