Tricolor encara o Red Bull Bragantino pelo Paulistão

O São Paulo encerrou na tarde desta terça-feira (07.02) a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 de quarta-feira, no Nabi Abi Chedid, válido pelo Paulistão.

Devido à forte chuva, as atividades foram todas na parte interna do CT da Barra Funda. Sob o comando dos preparadores físicos, os atletas fizeram trabalhos no REFFIS Plus.

A novidade do dia foi a presença do lateral-direito Nathan, que retorna ao clube após período de empréstimo no Coritiba entre 2022 e 2023.

Outra novidade ficou por conta do zagueiro Ferraresi, que iniciou o processo de fisioterapia no REFFIS Plus após passar por cirurgia no joelho direito no último domingo.

O elenco viaja para Bragança Paulista na tarde de quarta-feira e segue direto para o estádio.

Com 11 pontos em seis jogos, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista de 2023, seguido por Água Santa (oito pontos), Mirassol (cinco) e Guarani (quatro).

Fonte: Agência Esporte