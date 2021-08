O São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque, em duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no Morumbi, o Tricolor precisa da vitória para avançar às semifinais da competição ou de empates por dois gols ou mais – em caso de novo 1 a 1, a vaga será definida em disputa por pênaltis.

Invicto há seis partidas, o São Paulo vem de um importante triunfo diante do Grêmio, por 2 a 1, no último sábado (14), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Vitor Bueno e Igor Gomes. Nos últimos seis jogos, o Tricolor somou quatro vitórias e dois empates, evidenciando o bom momento da equipe.

Nesta terça-feira, o São Paulo vai encarar o Palmeiras pela sexta vez na atual temporada – foram duas vitórias do Tricolor e três empates nos cinco Choque-Reis até aqui. No Allianz Parque, nesta noite, teremos mais um capítulo desse histórico clássico.

PALMEIRAS x SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 17/08/2021 (terça-feira)

Horário: 21h30

Transmissão: SBT e Fox Sports

Narração: SPFCtv (youtube.com/spfctv)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Quarto Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Árbitro de Vídeo: Julio Bascuñan (CHI)

AVAR: Juan Lara (CHI)

AVAR 2: Raul Orellana (CHI)

Observador de VAR: Luis Sanchez (VEN)

fonte: http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/copa-libertadores-da-america/2021/8/16/tricolor-encara-choque-rei-decisivo-pela-conmebol-libertadores