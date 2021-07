Tricolor empata com o Racing no duelo de ida das oitavas de final

O São Paulo empatou com o Racing em 1 a 1 na noite desta terça-feira (13), no Morumbi, pelo duelo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores de 2021. O gol são-paulino foi marcado por Vitor Bueno.

Com o resultado, o Tricolor terá que derrotar os argentinos no decisivo confronto que volta que será disputado na próxima terça-feira (20), no Estádio Presidente Perón. Em caso de novo empate por 1 a 1, a decisão será nas penalidades máximas.

O vencedor enfrentará Palmeiras ou Universidad Católica, do Chile, nas quartas de final. Antes de visitar o clube de Avellaneda, o Tricolor retomará a disputa do Campeonato Brasileiro: no sábado (17), às 17h, no Morumbi, receberá o Fortaleza pela 12ª rodada.

Para encarar os argentinos, o time não contou com Miranda (mialgia na panturrilha esquerda), William (trauma no joelho direito), Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda) e Rigoni (edema na coxa direita), além de Bruno Alves (suspenso) e Dani Alves (Seleção Olímpica do Brasil).

Assim, o técnico Hernán Crespo escalou a equipe com Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Nestor e Welington; Igor Gomes e Eder. No primeiro tempo, o Tricolor sofreu uma baixa aos 27 minutos: Eder sentiu dores musculares e deixou o gramado.

Então, Vitor Bueno entrou no lugar do companheiro e balançou as redes pouco depois, aos 34 minutos: Welington cruzou pela esquerda, o goleiro tentou encaixar e a bola sobrou para o camisa 12, que abriu o placar! 1 a 0!

O gol deu mais confiança ao São Paulo, que melhorou na partida e criou mais oportunidades para tentar ampliar. No entanto, quando era superior, o time brasileiro sofreu o empate antes do intervalo: Copetti, aos 45, deixou tudo igual.

Na etapa complementar, a equipe brasileira tentou retomar a vantagem no placar, mas teve dificuldade para pressionar. Então, Crespo promoveu as entradas de Benitez, Gabriel Sara, Marquinhos e Talles Costa no decorrer do confronto.

Com mais opções ofensivas, o Tricolor buscou a vitória e batalhou até o apito final, no entanto, o placar não foi alterado novamente e a decisão ficou para a partida de volta, em Avellaneda.

