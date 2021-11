Sob o forte calor desta segunda-feira (22) na capital paulista, o elenco trabalhou no CT da Barra Funda e abriu a semana que contará com dois jogos seguidos no Morumbi.

Após exercícios físicos realizados no gramado com a preparação física, o técnico Rogério Ceni deu sequência aos preparativos no time e aproveitou a atividade para promover novos ajustes.

O treino desta manhã visou o próximo compromisso do Tricolor no Campeonato Brasileiro de 2021: diante do Athletico Paranaense na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, válido pela 34ª rodada.

Após enfrentar a equipe de Curitiba, o São Paulo receberá o Sport no sábado (27), novamente no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, também às 21h30.

Com 41 pontos, o Tricolor ocupa a 14ª colocação no torneio nacional.

fonte: http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/treino/2021/11/22/tricolor-abre-semana-de-dois-jogos-em-casa