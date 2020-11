Tribunal eleitoral do Amapá pede adiamento das eleições por conta do apagão

Reprodução Incêndio ocorreu na última terça-feira; desde então, população segue sem energia no estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) enviou na noite desta quarta-feira (11) um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que as eleições sejam adiadas na capital Macapá em decorrência do apagão que atinge o estado. A informação foi confirmada ao iG pela assessoria de imprensa do tribunal.

O estado enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica desde a semana passada. Municípios da região ficaram totalmente sem energia após um incêndio ter atingido a principal subestação do estado. No sábado, bairros de duas cidades começaram a ter eletricidade novamente.