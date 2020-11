Tribunal eleitoral do Amapá pede adiamento das eleições por conta do apagão

Reprodução Incêndio ocorreu na última terça-feira; desde então, população segue sem energia no estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) enviou na noite desta quarta-feira (11) um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que as eleições sejam adiadas na capital Macapá em decorrência do apagão que atinge o estado.

O estado enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica desde a semana passada. Municípios da região ficaram totalmente sem energia após um incêndio ter atingido a principal subestação do estado. No sábado (8), bairros de duas cidades começaram a ter eletricidade novamente.

No documento endereçado ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, o TRE diz que se reuniu com o representante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Amapá e áreas de inteligência do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal.

No encontro, as autoridades relataram “ações de vandalismo” e afirmaram que, em razão da falta de água e energia, a população está sendo incitada à queima de pneus em vias públicas e à depredação de patrimônio público.

“Convém destacar que no próximo domingo, dia 15.11.2020, várias manifestações estão sendo convocadas para demonstração de desagrado em frente aos locais de votação, o que colocaria em risco os eleitores da Capital”, diz o ofício do TRE.

Por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), o tribunal ainda afirma que o estado está com efetivo reduzido de policiais, já que muitos deles testaram positivo para a doença.

“Desta maneira, o Pleno do TRE-AP, em Sessão Administrativa convocada em caráter emergencial nesta data, resolveu solicitar ao TSE o adiamento das eleições no município de Macapá, até o restabelecimento regular da energia elétrica, prosseguindo normalmente o pleito nos demais municípios do Estado, já que nestes, a situação de segurança do eleitor poderá ser mantida sob controle, com o aparato de segurança atualmente disponível”, conclui o documento.