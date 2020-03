“Tribunal do crime”: suspeito fez sexo com vítima antes da morte

Os pais da criança, são do município de Codó, no Maranhão. Ele foram presos suspeitos do crime em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia

Uma bebê de apenas 6 meses de está internada em estado gravíssimo no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, onde o caso foi registrado. Segundo o boletim divulgado no final de semana, a criança possui diversas fraturas e queimaduras pelo corpo. As informações são do Enquanto Isso no Maranhão.