Tribunal de Justiça recebe Assistentes Técnicas Estaduais do Programa Fazendo Justiça

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebeu, na última segunda-feira (09), as assistentes técnicas do programa Fazendo Justiça: Lorraine Carla da Costa Cordeiro Iezzi – responsável pelas ações no campo penal (Eixos 1 e 3) e Lucilene Mol Roberto – responsável pelas ações no campo socioeducativo (Eixo 2).

As representantes do programa foram apresentadas à equipe da presidência e integradas ao espaço de trabalho. Estavam presentes os juízes assessores especiais da presidência, Daniel Peçanha Moreira e Ezequiel Turíbio, a coordenadora das varas criminais e de execuções penais, juíza Gisele Souza de Oliveira, o juiz Fernando Antônio Lira Rangel e o servidor Leandro Silva Oliveira, analista de execução do TJES.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde 2019, por meio de parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), vem desenvolvendo ações, capacitações, melhorias nos sistemas, articulações, políticas judiciárias (carcerárias e socioeducativas) e produzindo materiais no bojo do Programa Fazendo Justiça.

Além do arcabouço técnico desenvolvido pelo Programa em âmbito nacional, há também uma parceria estreita e profícua junto ao TJES com o objetivo de apoiar tecnicamente os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal e Socioeducativo (GMF) com profissionais específicos de cada área para um novo modelo de atuação territorial apresentado no último Encontro Nacional de GMFs, realizado em julho de 2023, na sede do CNJ em Brasília.

As assistentes técnicas iniciaram suas atividades presencialmente no dia 02/10/2023 e apoiam diretamente os GMF’s do TJES em articulações interinstitucionais e demais agendas de trabalho, atuando de forma conjunta e dialógica, visando construir as transformações necessárias para uma melhor política judiciária nos âmbitos penal e socioeducativo.

Ambas também foram recebidas pelo Supervisor do GMF do Sistema Carcerário, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que estava acompanhado pelos demais integrantes do GMF, a Juíza de Direito Gisele Souza de Oliveira e o Analista de Execução Leandro Silva Oliveira.

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal

