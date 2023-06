Tribunal de Justiça realiza o evento Descomplicando a Sustentabilidade, nesta sexta

Com o objetivo contínuo de incentivar ações e práticas sustentáveis em todo o Poder Judiciário capixaba, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Fabio Clem de Oliveira, e o presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, desembargador Raphael Americano Câmara, convidam servidores e servidoras, desembargadores e desembargadoras para uma tarde de atividades voltadas à sustentabilidade e à qualidade de vida, nesta sexta-feira (16), das 13h às 16h.

O evento Descomplicando a Sustentabilidade: Novas perspectivas, além de exposição e ações de saúde, contará com a palestra “Moda Sustentável”, com a especialista no assunto Lorrayne Maia, e será realizado no salão pleno do TJES.

Vitória, 15 de junho de 2023

