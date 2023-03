Tribunal de Justiça promove evento sobre a Lei do Superendividamento no dia 17/03

Inscrições estão abertas. Saiba como participar.

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJES (Nupemec) promove, no dia 17 de março (sexta-feira), o Workshop Análise da aplicação jurisprudencial da Lei do Superendividamento.

O evento acontecerá das 13 às 17 horas, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça, e será conduzido pelo procurador do estado Leonardo Medeiros Garcia.

Integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Procons Estadual e Municipais, bem como advogadas e advogados, estagiárias e estagiários, e profissionais de mediação e conciliação podem se inscrever para o workshop por meio do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHPw03zimX8deuNUrRA0zfBeDSqvh5A_m9ronp0yxzoLqfg/viewform

Durante o evento, também haverá a assinatura da formalização do Fórum Permanente de Tratamento às demandas de Superendividamento. E quem participar do workshop receberá certificado com carga-horária de 04 horas.

Vitória, 07 de março de 2023

