Tribunal de Justiça promove evento de visibilidade em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência para homenagear colaboradores

Durante a tarde desta sexta-feira (29), colaboradores, magistrados, servidores e visitantes participaram do evento de visibilidade em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, promovido pelo Tribunal de Justiça Espírito Santo (TJES) em parceria com o Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE).

A celebração, que aconteceu no Salão Pleno do Tribunal de Justiça, teve o intuito de multiplicar o respeito e a conscientização acerca da inclusão de pessoas com deficiência. A apresentação foi feita pela Língua Brasileira de Sinais (Libras), com tradução simultânea em português.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, lembrou que, em fevereiro de 2022, durante visita ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conheceu o projeto, que já funcionava no STJ.

“A partir daquele momento, nós começamos a conhecer a CETEFE e, felizmente, no ano passado nós fizemos a contratação de 100 pessoas. Esse ano, já conhecedor da qualidade, da importância do trabalho dos envolvidos e, ainda, diante da necessidade de acelerar o máximo possível a nossa digitalização, nós contratamos mais 200 pessoas”, frisou o presidente do TJES, agradecendo a cada um e enfatizando a importância do trabalho prestado.

O CETEF é uma ONG de assistência social sem fins lucrativos, focada na reabilitação, educação física, treinamento esportivo, inclusão social e acessibilidade de pessoas com deficiência, que, em parceria com o TJES, contratou profissionais com deficiência, em grande parte pessoas surdas, para digitalizarem processos da Justiça Estadual.

O juiz Ezequiel Turíbio, integrante da Comissão de Acessibilidade do TJES, ressaltou que muitos dispositivos da Constituição de 1988, do Código Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência vieram da busca por uma sociedade mais justa e solidária, e muitas pessoas com deficiência, pais, organizações da sociedade civil lutaram por essa garantia de direitos.

“Os direitos estão declarados na nossa constituição e nas nossas leis infraconstitucionais, mas agora é hora de dar concretude a esses direitos, não basta só declarar. Neste sentido, o Poder Judiciário, como órgão estatal, tem grande responsabilidade, uma responsabilidade de garantir os direitos de todos nós, de todos vocês, mas também tem que dar o exemplo, também tem que participar da construção da sociedade”, destacou o juiz de direito ao citar a iniciativa do Tribunal de Justiça que contratou cerca de 300 pessoas com deficiência para atuar na digitalização de processos.

Durante o evento, o público assistiu a quatro vídeos sobre a conscientização da campanha Setembro Azul e Setembro Verde, relatos de pessoas que trabalham na CETEFE e um agradecimento de todos os colaboradores da Associação.

Houve, também, um momento de interação e descontração com o WorkShop “Introdução à Libras: Sinais Básicos para Comunicação”, onde os participantes do evento puderam aprender algumas frases e palavras para se comunicar com pessoas surdas.

O coordenador de Gestão da Informação Documental, Fábio Buaiz, parabenizou a equipe pelo esforço e coragem demonstrados frente a barreiras encontradas. Buaiz também expôs as metas alcançadas pelos profissionais, evidenciando um crescimento e sucesso no atendimento das demandas.

“Vocês estão aqui porque são capazes, vocês estão aqui porque são profissionais em busca de uma oportunidade”, destacou Fábio Buaiz, ao elogiar a dedicação e a capacidade de trabalho dos homenageados.

Vitória, 29 de setembro de 2023

