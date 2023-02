Tribunal de Justiça institui Programa de Modernização e cria Sistema de Governança

A iniciativa busca aprimorar a governança, a transparência e a eficiência da gestão pública e da prestação jurisdicional.

Com o objetivo de avançar na transformação digital da Justiça estadual, a fim de aumentar sua eficiência e satisfação de usuárias e usuários, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fabio Clem de Oliveira, instituiu o Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Promojues), estabelecido por meio da Resolução nº 06/2023, disponibilizada no Diário da Justiça desta quarta-feira (15/02).

O Sistema de Governança vai definir o direcionamento estratégico do Programa, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e conforme o Planejamento Estratégico do TJES; promover o alinhamento com o Poder Executivo Estadual e com a instituição financeira envolvida; supervisionar a gestão do programa com foco na eficiência administrativa; acompanhar a execução, gerenciar, auditar e avaliar o Programa, entre outras atribuições.

A estrutura do Promojues terá dois níveis, o estratégico e o operacional, sendo que a unidade de gerenciamento do programa irá atuar em parceria com órgãos externos e internos, como Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), Assessoria Jurídica da Presidência, Comissão de Licitação, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Planejamento, Secretaria de Finanças, Secretaria de Controle Interno, e entes do Governo do Estado.

A iniciativa leva em consideração a adesão do TJES ao Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o acordo firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para a promoção da transformação digital da Justiça no Brasil, bem como “a necessidade de transformação digital do Poder Judiciário visando ao incremento da governança, da transparência e da eficiência da gestão pública e da prestação jurisdicional, com efetiva aproximação com o cidadão e redução de despesas”, conforme traz a Resolução 06/2023.

Macrodesafios:

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

