Tribunal de Justiça inicia os trabalhos de 2023 com primeira sessão da 4ª Câmara Cível

A sessão aconteceu na tarde desta segunda-feira (23) e foi presidida pelo desembargador Manoel Alves Rabelo.

Após o período de recesso judiciário, a 4ª Câmara Cível, presidida pelo desembargador Manoel Alves Rabelo, realizou a primeira sessão de 2023 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com cerca de 30 processos na pauta. A sessão aconteceu nesta segunda-feira (23), às 14 horas.

Participaram da sessão a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, os desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Jorge do Nascimento Viana, a desembargadora convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, o desembargador convocado Aldary Nunes Junior, bem como o procurador do Ministério Público Eliezer Siqueira Sousa. A primeira sessão, contou, ainda, com a atuação de duas novas taquigrafas, Vanilda Castro e Karla Felippe Medeiros.

O colegiado iniciou a sessão com bom ânimo, agradecendo pela vida dos colegas e pela oportunidade de integrarem a Câmara por mais um ano. Houve também uma manifestação de condolências aos familiares da procuradora aposentada Itajacy Andrade Dornellas, falecida no dia 17 de janeiro.

Durante as próximas semanas outras Câmaras recomeçam suas atividades. Sendo no dia 24/01 as sessões da 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis e no dia 25/01 as sessões da 1ª e 2ª Câmaras Criminais, programadas para as 14 horas. No mês de fevereiro, retornam, também, as sessões do Tribunal Pleno no dia 02/02, as sessões do primeiro grupo e do segundo grupo das Câmaras Cíveis Reunidas em 06/02 e 08/02, respectivamente, bem como as Criminais Reunidas, agendadas para 13/02.

