Tribunal de Justiça homenageia desembargador Álvaro Bourguignon pelos 23 anos de atuação no Judiciário Estadual

Nesta quinta-feira, 06, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Tjes) iniciou a segunda sessão do ano prestando homenagens ao desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que está em processo de aposentadoria.

Ao abrir a sessão, o presidente do Tjes, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, cumprimentou os demais magistrados e o sub-procurador geral de justiça judicial, Josemar Moreira, convidando, em seguida, os desembargadores Manoel Alves Rabelo e Elisabeth Lordes para acompanharem o desembargador homenageado até sua cadeira no Tribunal Pleno.

Em seguida, o desembargador Manoel Alves Rabelo proferiu um discurso em nome do Tribunal Pleno, no qual ressaltou o amplo currículo acadêmico do desembargador Álvaro Bourguignon, assim como sua competência e carisma perante o Judiciário, familiares e colegas de profissão.

“Eminente colega, desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, pessoa a quem me dirijo neste momento a externar considerações em nome deste Tribunal. Desde que aqui chegou, empossado em junho de 1997, o desembargador Álvaro só fez aumentar nossa admiração e respeito por sua amabilidade, alegria e profundo conhecimento do direito civil e processual civil”, declarou o desembargador Manoel Rabelo, que teve as palavras do discurso reafirmadas pelos demais colegas, que também lhe desejaram saúde nesta nova etapa da vida.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, desejou felicidade ao magistrado nesta transição para a aposentadoria.

“Os franceses costumam dizer que partir é morrer um pouco, mas eu não entendo assim. Essa partida do desembargador Álvaro é uma ponte para uma nova vida. Desejo que vossa excelência continue fazendo as pessoas felizes, porque a felicidade é o dom maior que Deus deseja a todos nós. Seja feliz em sua nova jornada”, expressou.

O representante do Ministério Público, sub-procurador de Justiça Josemar Moreira, também prestou homenagens em nome do órgão ministerial.

“Essa sessão marca o reconhecimento público deste colegiado pelos relevantes serviços que vossa excelência prestou à sociedade capixaba. O trato de vossa excelência com as partes e com o Ministério Público, revela o vigor e inteligência com que vossa excelência exercia seus julgamentos, assegurando sempre os direitos fundamentais da boa administração pública”.

Em resposta às manifestações, o desembargador homenageado admitiu que momentos como esses são difíceis de expressar em palavras, no entanto agradeceu os elogios que recebeu e os votos de felicidade para esta nova etapa de sua vida.

“Não é fácil dizer algumas palavras em situações como essa. Encerro aqui uma etapa da minha vida profissional. Prefiro não falar de despedida, o coração nunca se despede. Neste momento, agradeço a Deus por ter me permitido chegar até aqui, exercendo minhas funções com dignidade e sabedoria”, afirmou o desembargador Álvaro.

Ele agradeceu ainda aos colegas do Pleno, assessores e à família, que estiveram ao seu lado durante esses anos de serviço público. No último pronunciamento como desembargador do Tribunal de Justiça, Álvaro Bourguignon declarou que encerra sua jornada na corte de Justiça com o coração cheio de alegria por saber que, mesmo se aposentando, deixa um legado para a Justiça capixaba.

“Neste último pronunciamento, me despeço com a sensação de dever cumprido, com o coração cheio de alegria por ter sido membro desta Corte e ter tido, em especial, a oportunidade de deixar um legado aqui dentro”, encerrou o magistrado, recebendo aplausos ao fim do discurso.

Ainda na parte de homenagens, o magistrado foi prestigiado com duas placas por seu exercício no Tribunal de Justiça do Espírito Santo: a primeira foi entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, e a segunda pelo presidente da Associação de Magistrados do Estado (Amages), juiz Daniel Peçanha.

O desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica (Puc-SP). Foi advogado durante dezoito anos, Procurador do Estado do Espírito Santo e Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo. Em 1997, chegou ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na vaga da OAB, destinada ao quinto Constitucional, cargo que ocupa até a presente data. Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em 2009.

