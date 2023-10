Tribunal de Justiça faz primeiras convocações de aprovados no concurso para servidor

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) publicou, no diário da justiça desta terça-feira (03/10), os editais de nºs 23, 24 e 25 de 2023, assinados pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, que convocam cinco candidatos aprovados para o cargo de Analista Judiciário da área especializada de Serviço Social, cinco da área especializada de Psicologia, e dois da área especializada de Execução Penal, para exercerem o direito de escolha de lotação, mediante as condições estabelecidas nos editais.

A escolha das vagas será realizada em sessões virtuais nas datas e horários estabelecidos nos respectivos editais, obedecendo as disposições contidas no Edital nº 01 – TJ/ES, de 09 de janeiro de 2023, e a ordem de classificação final no Concurso Público (Edital nº 14/2023).

Somente os convocados poderão ingressar na reunião. O link para ingresso será encaminhado por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo candidato no momento da inscrição no concurso, até o dia anterior ao da realização da sessão.

Para conferir os nomes dos candidatos convocados e a lista das unidades judiciárias com vagas disponíveis, acesse os editais no endereço eletrônico: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1611681.

Para conferir os documentos necessários e demais orientações para posse em cargo efetivo, acesse o link:

http://www.tjes.jus.br/institucional/setores/institucional-setores-institucionalsetoressecretaria-de-gestao-de-pessoas/coordenadoriaderecursoshumanos/secao-de-registro-funcional-de-servidor/nomeado-para-cargo-efetivo/

Remoção de servidores

Antes de disponibilizar as vagas para os candidatos aprovados, o TJES publica editais, informando aos servidores de igual carreira, as vagas existentes. Assim, os servidores podem manifestar o seu interesse na remoção para as vagas disponíveis, antes que as mesmas sejam disponibilizadas para escolha dos aprovados.

Confira os editais já publicados para remoção de servidores:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1605248

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1605250

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1605253

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1605256

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1610678

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1610690

As sessões de remoção serão realizadas nas datas e horários disponibilizados nos respectivos editais.

Vitória, 03 de outubro de 2023

