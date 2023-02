Tribunal de Justiça e Município de Alegre firmam parceria para digitalização de processos

O termo de cooperação técnica foi assinado na tarde dessa quarta-feira (08/02), no Gabinete da Presidência.

O Município de Alegre é o mais novo parceiro do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na missão de impulsionar a digitalização de processos, a tramitação dos autos por meio unicamente virtual e a modernização do Judiciário.

O convênio foi assinado na tarde desta quarta-feira (08/02) pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, pela juíza Graciene Pereira Pinto, diretora do Fórum de Alegre, e pelo prefeito do Município, Nemrod Emerick.

O desembargador Fabio Clem lembrou que há cerca de um ano tiveram início as parcerias com os municípios do estado, que tem sido primordiais para acelerar o cronograma de implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e, assim, encurtar o tempo de tramitação dos processos e dar uma resposta mais rápida para quem precisa acessar a Justiça.

Também participaram do encontro para a assinatura do termo a advogada Camila de Almeida Quarto, vice-presidente da 7ª Subseção da OAB-ES, e os advogados Rafael Vagas de Moraes Cassa e Marcelo Monteiro, respectivamente primeiro-secretário e conselheiro da subseção.

Em relação à OAB-ES, o presidente do TJES também destacou todo o apoio recebido da Ordem desde o início do projeto de digitalização de processos, cuja iniciativa considera uma política pública capaz de impactar positivamente todas e todos operadores do Direito.

