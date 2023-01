Tribunal de Justiça e MPES estabelecem fluxo de processos eletrônicos em segundo grau

O envio dos processos ao Ministério Público será feito por meio do sistema PJe.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, e a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público estadual (MPES), Luciana Gomes de Andrade, assinaram um ato normativo que institui o fluxo de tramitação de processos eletrônicos entre o TJES e o MPES no segundo grau de jurisdição.

Segundo a publicação, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nesta segunda-feira (09/01), o envio dos processos será feito por meio do sistema PJe ao Ministério Público, que em caso de necessidade encaminhará à promotoria em primeiro grau por meio do sistema GAMPES.

Essas e outras informações podem ser conferidas na íntegra no Ato Normativo Conjunto nº 21, disponível no link: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1448265

Vitória, 09 de janeiro de 2023

