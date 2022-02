Tribunal de Justiça do Estado aderiu à campanha nacional de prevenção da gravidez precoce

A ideia é conscientizar sobre os riscos e impactos na vida dos adolescentes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Supervisão e Coordenação das Varas da Infância e da Juventude, aderiu à Campanha Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, “Viva o Melhor de Cada Tempo”. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pelo Ministério da Saúde.

Ao longo da semana, aconteceram ações de prevenção à violência sexual e erotização infantil, além da divulgação do Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Adolescentes.

O material ressalta que a gravidez nessa faixa etária pode ser considerada de alto risco, especialmente para meninas com menos de 15 anos de idade. Anemia, pré-eclâmpsia e hemorragia pós-parto podem ocorrer em maiores proporções do que na gravidez de uma mulher adulta. Além desses riscos fisiológicos, a gravidez precoce repercute também nos índices de evasão e abandono escolar, impactando no nível de escolaridade da mãe e comprometendo suas projeções e oportunidades futuras.

Acesse o Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Adolescentes: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/plano-nacional_camp_gov_fed.pdf

Macrodesafio: Garantia dos Direitos Fundamentais.

Vitória, 04 de fevereiro de 2022

