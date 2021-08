Tribunal de Justiça do Espírito Santo promove palestra online durante a 18ª Semana Justiça pela Paz em Casa

O evento acontece na próxima segunda-feira, dia 16/08, às 10 horas, e será transmitido por meio do Canal do TJES no youtube.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em razão da 18ª Semana Justiça pela Paz em Casa, promove na próxima segunda-feira (16/08), de forma online, palestra sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O evento é aberto ao público e acontece das 10 às 12 horas, com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito e pelo Canal do TJES no youtube.

A mesa de abertura será composta pelo supervisor das Varas Criminais, de Execução Penal e Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Zardini Antonio, e pela coordenadora estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJES, juíza Hermínia Maria Silveira Azoury.

A programação conta com a participação das palestrantes Gabriela Prado Manssur e Maria Domitila Prado Manssur. Gabriela, que é promotora de Justiça e membro auxiliar da Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), fala sobre a Importância da Ouvidoria das Mulheres (CNMP), da Comissão de Mulheres (Conamp) e dos Projetos “Justiceiras, Tempo de Despertar e Tem Saída”.

Já a segunda convidada, Maria Domitila, que é juíza de Direito e diretora da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), apresenta as ações e os projetos de enfrentamento à violência doméstica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da AMB.

Serviço Clique no link a seguir para se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuPvMpprJo-EQCWunqeN-mql-g5GHcFA83qvCjPUmhy06rQg/viewform

Vitória, 09 de agosto de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

foto: acervos pessoais