Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Município de Pedro Canário formalizam convênio para digitalização de processos físicos

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, o presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do TJES, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e o prefeito do município de Pedro Canário, Bruno Teófilo Araújo, formalizaram, nesta quarta-feira (08/11) a assinatura do convênio para promover a digitalização dos processos físicos que tramitam na Comarca.

Também estava presente o diretor do foro de Pedro Canário, juiz Diego Franco de Santa’nna, que destacou que já foram digitalizados mais de 80% dos processos físicos.

O presidente do CGTIC, desembargador Pedro Valls Feu Rosa agradeceu a parceria:

“Estamos chegando ao final de uma presidência histórica! Quero agradecer, como cidadão, ao desembargador Fabio Clem, cuja passagem pela presidência do Tribunal de Justiça deixará saudades. Agradeço também ao prefeito pela ajuda e ao juiz da Comarca pela parceria”, destacou.

O prefeito do município de Pedro Canário, Bruno Teófilo Araújo agradeceu a oportunidade de colaborar com o Poder Judiciário: “Quando foi proposto da gente ajudar na digitalização, aceitamos prontamente. Estamos sempre à disposição para contribuir de forma que a gente possa entregar mais qualidade nos serviços à população”, destacou.

O presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, também agradeceu a colaboração do município, destacando que o grande objetivo deste trabalho de modernização do Judiciário é atender da melhor forma possível as pessoas que precisam acionar a Justiça para resolver seus conflitos: “Na verdade, a grande beneficiário dessa união de esforços é a população!”

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Vitória, 08 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES