Tribunal de Justiça do ES apoia Campanha Azul Vermelho pela saúde vascular

Iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular incentiva as pessoas a não adiarem atitudes importantes que têm impacto direto em sua saúde.

Durante o mês de agosto, o prédio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) ficou iluminado nas cores azul e vermelho para lembrar a população da importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular. O azul representa as veias e o vermelho retrata as artérias do corpo humano.

O mês foi escolhido para a Campanha Azul e Vermelho pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), pois o Dia do Cirurgião Vascular é celebrado no dia 15 de agosto. Dessa forma, a SBACV pretende incentivar as pessoas a não adiarem atitudes importantes que têm impacto direto em sua saúde.

A ideia é que o Agosto Azul Vermelho seja um marco pela promoção da saúde vascular, por meio de iniciativas saudáveis, como sair do sedentarismo, parar de fumar, melhorar a alimentação e marcar uma consulta com o angiologista ou cirurgião vascular para tratar e prevenir as doenças vasculares.

