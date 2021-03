Tribunal de Justiça celebra convênio com Município de Ibatiba para reforma e ampliação do fórum da Comarca

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, assinou, nesta quarta-feira (03/03), um convênio com o Prefeito de Ibatiba, Luciano Miranda Salgado, para permitir que a municipalidade realize obras de reforma e ampliação no edifício que abriga as instalações do Fórum da Comarca.

O objetivo das obras é prover a Comarca de uma estrutura física que permita um melhor atendimento jurisdicional no fórum e, segundo o prefeito, devem ser concluídas ainda este ano. O Tribunal de Justiça ficou responsável pela realização do projeto arquitetônico da obra, que será acompanhada pela Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos do TJES e pelo setor técnico competente da Prefeitura de Ibatiba.

O ato solene foi realizado no gabinete da presidência do TJES e também contou com a presença do juízes assessores especiais da presidência, Felipe Morgado Horta e Thiago Albani, do diretor do fórum de Ibatiba, juiz de direito Akel de Andrade Lima, do Secretário-Geral do TJES, Marcelo Tavares Albuquerque, da vice-prefeita de Ibatiba, Criziane Moreno, bem como do vereador da cidade, João Pedro Carvalho Rocha.

Vitória, 03 de março de 2021

