Tribunal de Justiça assina primeiro convênio para digitalização de processos em 2023

A cooperação técnica foi firmada com o Município de Fundão a fim de acelerar a tramitação de processos de forma eletrônica.

Na tarde desta quinta-feira (19/01), o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, o presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJES (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e o prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, assinaram um convênio de cooperação técnica para promover a digitalização de processos físicos que tramitam na Comarca.

O presidente do TJES lembrou que no último ano foram assinados mais de 30 parcerias, criando uma corrente de boa vontade. “Com cada município contribuindo de acordo com a sua possibilidade é que nós conseguimos apoio e reforço neste projeto”, ressaltou o desembargador Fabio Clem.

O desembargador Pedro Valls também falou sobre a alegria em começar o ano com esta assinatura, que vem contribuir com esta jornada empreendida pela Justiça capixaba para eliminar o papel e construir uma mentalidade mais moderna.

O prefeito Gilmar Borges falou da satisfação em estar no Tribunal de Justiça assinando esse convênio, contribuindo com o Judiciário e a digitalização de processos, e mostrando para a comunidade de Fundão todo o empenho e comprometimento da administração.

Também participaram do encontro o juiz de Direito Alcemir dos Santos Pimentel, bem como o procurador e o subprocurador do Município, Gelson Antônio do Nascimento e Gleidson Demuner Patuzzo, respectivamente.

Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

