Tribuna Popular recebe cinco convidados na segunda

Segunda-feira (3) é a primeira do mês de julho e é dia de Tribuna Popular. Cinco convidados vão discursar durante a sessão ordinária, que acontece a partir das 15 horas, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Temas diversos serão trazidos pelos participantes: o potencial energético do Espírito Santo, as habitações de interesse social, a prevenção a afogamentos, o trabalho das comunidades terapêuticas e a atuação das igrejas em questões sociais.

Um dos convidados é Robson Willian Almeida da Costa, que faz parte do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da EDP, representando a classe residencial. Ele falará sobre o conselho e também sobre as matrizes energéticas e seus desafios no Espírito Santo.

O convidado do deputado Tyago Hoffmann (PSB) adiantou que um dos assuntos que ele deve abordar na Assembleia Legislativa (Ales) é a energia eólica offshore, que é o aproveitamento da força do vento em alto-mar para a produção de energia elétrica.

“Um cenário importante que nós temos para o futuro é a energia eólica offshore. Nós temos Marataízes, que é nosso cone de vento, um lugar bom para fazer essa energia eólica offshore, vai ser um boom, vai ser uma abertura de divisa no mercado internacional”, comentou.

De acordo com o conselheiro da EDP, o litoral sul capixaba tem o mesmo potencial de produção de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. “Nós temos a condição de implantar uma Itaipu em parceria com empresas multinacionais que já estão em busca desse espaço. E nós temos já mapeado em Marataízes um espaço para isso, onde tem um vento de qualidade e de quantidade boa”, explicou.

“Todo esse grande potencial eólico em alto-mar se concentra, principalmente, no litoral sul do Espírito Santo, na região que vai de Vila Velha a Presidente Kennedy, passando por Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes”, complementou Costa.

Direito à moradia

Outro convidado da Tribuna Popular é o arquiteto Lucas Damm Cuzzuol, que falará sobre a Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). O profissional explicou que a habitação de interesse social é uma forma de promoção de moradia voltada para a população de baixa renda.

Ele destacou que essa parcela da população corresponde à maioria do déficit habitacional, que é o “indicador que representa o número de famílias sem moradia ou vivendo em habitações de maneira precária”, segundo o arquiteto.

O convidado da deputada Camila Valadão (Psol) adiantou alguns dados: “A Fundação João Pinheiro divulgou um estudo que demonstra que, no Brasil, mais de 5,8 milhões de famílias estão nessa situação. No Espírito Santo são mais de 83 mil, sendo que aproximadamente a metade dessas famílias se concentra na Grande Vitória”, informou.

Ainda de acordo com o arquiteto, a ATHIS é uma forma de se resolver o problema. “Consiste na assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social, garantida pela Lei 11.888/2008, voltada para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. É entendida e defendida por muitos como o ‘SUS da habitação’”, explicou.

O profissional complementou que esse tipo de assistência técnica “visa assegurar o direito à moradia digna, garantindo a salubridade, estabilidade, segurança e conforto da casa, tanto para reformas quanto para novas edificações” e “pode servir também para adequar as construções à legislação urbana e ambiental, além da regularização fundiária”.

Outros temas

Também foram indicados para a próxima Tribuna Popular:

Mário Kleber Serrano, psicoterapeuta especialista em dependência química, para falar sobre as comunidades terapêuticas, seus recursos e necessidades (indicação de Coronel Weliton);

Marcelo Ribeiro de Castro e Luciano Messias Lauro Vieira, voluntários da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, sobre prevenção a afogamentos (indicação de Allan Ferreira); e

Terezinha Baldassini Cravo, representante do Fórum Igrejas e Sociedade em Ação, para abordar a atuação do fórum (indicação de Iriny Lopes).

Fonte: POLÍTICA ES