Tribuna Popular destaca saúde da mulher

As dificuldades de atendimento das gestantes e a saúde mental delas estão entre os temas da Tribuna Popular na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) de segunda-feira (5). Também serão abordadas a situação dos trabalhadores da saúde e da limpeza, e a importância da trova (poema de quatro versos) para a educação. Os trabalhos podem ser acompanhados pela TV Assembleia, das galerias do plenário ou pelo canal no YouTube.

Indicado pela deputada Janete de Sá (PSB), Máximo Braga Freitas vai relatar os problemas enfrentados pelas gestantes na busca de atendimento básico na rede pública de saúde. “É um caso que aconteceu com minha companheira e eu precisei acionar o Judiciário para ela conseguir um direito previsto em lei. A gestante tem direito de fazer o pré-natal”, frisa.

Freitas é um agente defensor de direitos humanos há mais de 25 anos e foi titular em sete conselhos municipais de Vila Velha. Para ele, o atendimento das mulheres gestantes nos órgãos públicos, em especial na área rural, deixa muito a desejar. “São tratadas com descaso, sendo obrigadas a buscar todo o acompanhamento em rede privada ao invés da pública”, lamenta.

Quem também participa da tribuna é a psicóloga Ariádna Brandão, que vem a convite do deputado Vandinho Leite (PSDB). Ela é representante do movimento Maio Furta-Cor no Estado e vai discorrer acerca da campanha, que tem como objetivo sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna.

Sindicalistas

Dois presidentes de sindicatos estaduais também devem comparecer à Casa. Geiza Pinheiro Quaresma, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Espírito Santo (Sindsaúde/ES), vai fazer uma explanação sobre a situação dos trabalhadores da saúde capixaba. A indicação é da deputada Iriny Lopes (PT).

A realidade dos trabalhadores da limpeza será abordada por Evani dos Santos Reis, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares do Espírito Santo (Sindilimpe/ES). A fala também é uma homenagem ao Dia do Gari, comemorado em 16 de maio. O convite para a fala dela partiu do deputado João Coser (PT).

Trovadores

Por fim, o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPTCTC, antigo Clube dos Trovadores Capixabas), Clério José Borges, vai destacar a relevância pública da trova em prol da escrita educacional espírito-santense. A indicação é do deputado Coronel Weliton (PTB).

Tribuna Popular

A Tribuna Popular acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês durante o Grande Expediente da sessão ordinária. Os convidados podem falar por 15 minutos sobre temas de interesse público. Para participar o cidadão precisa ser indicado por um deputado.

Fonte: POLÍTICA ES