Tribuna Popular desta quarta-feira traz três convidados

O Plenário Dirceu Cardoso recebe, nesta quarta-feira (4) pela manhã, três convidados para a Tribuna Popular, que acontece durante a sessão ordinária híbrida. Eles vêm à Assembleia Legislativa (Ales) para apresentar temas de interesse coletivo. Um desses assuntos é o Observatório da Segurança Pública (Geosp), que realiza o monitoramento contínuo de indicadores de segurança pública, reunindo estatísticas criminais do Espírito Santo. A convite do deputado Coronel Weliton (PRD), o gerente da observatório, Carlos Augusto Gabriel de Souza, abordará o seguinte tema: “Transparência dos Indicadores Criminais”.

O observatório é ligado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e é responsável pela sistematização, produção e compartilhamento de estatísticas criminas do estado. O site observatorio.sesp.es.gov.br traz uma série de dados sobre homicídios, registro de furtos e roubos de bicicletas elétricas e ocorrências de maus-tratos a animais, por exemplo. É possível filtrar por região e município e, assim, obter o painel com os principais crimes registrados.

Outros temas

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindisaúde), Geiza Pinheiro Quaresma, também participa da Tribuna Popular. Ele abordará a a importância dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e os pleitos da categoria para reestruturação de suas carreiras. A indicação foi do deputado João Coser (PT). Já o deputado Toninho da Emater (PSB) traz à Ales Aparecida Maria Mochen de Souza, que abordará o tema “Carnaval e Folia Sustentável”.

A Tribuna Popular é um espaço permanente da Ales destinado à participação da sociedade civil, permitindo que cidadãos, entidades e movimentos sociais apresentem suas demandas e experiências diretamente ao parlamento. Ela acontece na primeira quarta-feira do mês, durante a sessão ordinária, que é realizada a partir das 9 horas.

Fonte: POLÍTICA ES