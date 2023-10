Tribuna Popular de novembro será nesta quarta (1º)

Inclusão, esporte como política pública, meio ambiente e saúde são as áreas por onde passarão as falas dos cinco convidados ao uso da Tribuna Popular desta quarta-feira (1º), durante a sessão ordinária, no Plenário Dirceu Cardoso. A sessão começa às 9 horas.

Um dos temas versando sobre inclusão será a apresentação do projeto que virou o livro “Elas por elas: um lugar de (e que) fala”, mostrando os talentos literários de mulheres privadas de liberdade. A palavra será da escritora Kátia Fialho, uma das idealizadoras da proposta que levou oficinas de crônicas para unidade penitenciária de Cariacica, no bairro Bubu. As oficinas ocorreram em março deste ano.

Os textos das 20 participantes foram avaliados entre julho e agosto por um júri formado por quatro escritoras negras. Já o livro com as crônicas, produzido com recursos do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), foi lançado na primeira quinzena de outubro. Kátia vem à Tribuna Popular por solicitação da deputada Camila Valadão (Psol).

Síndrome de Down

Também estarão em pauta os 25 anos de funcionamento da Associação Vitória Down e os desafios ainda enfrentados pelas pessoas com síndrome de Down. Quem trará os temas será a presidente da entidade, Lisley Sophia Nunes Dias, indicada pelo deputado Lucas Polese (PL). A Vitória Down foi fundada em 1998 sob forma de sociedade civil de direitos privados, sem fins lucrativos, e atende crianças, jovens e adultos.

Cicatrizes

As vantagens de cirurgias menos invasivas para pacientes com câncer no sistema digestivo serão abordadas pelo cirurgião Alberto Buge Stein e pelo oncologista Vitor Fiori, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Ufes, o Hucam.Eles vão apresentar projeto de tratamento voltado para atendidos com câncer como de estômago, fígado, pâncreas, reto, intestino, e esôfago.

“Queremos apoio para fazer essas cirurgias pelo método que chamamos de “minimamente invasivo”, por videolaparoscopia, já que hoje quase 96% das cirurgias que fazemos lá ainda precisa do corte tradicional, sendo que poderíamos usar a tecnologia dos furinhos”, explica Stein.

O médico defende que a mudança de método pode melhorar a qualidade de vida, garantindo uma volta mais rápida do paciente às atividades e diminuindo os casos de infecções das feridas. Os médicos do Hucam foram indicados para a Tribuna Popular pelo Delegado Danilo Bahiense (PL).

Esporte

Discorrendo sobre a necessidade de se pensar uma política estadual de esporte que enxergue os municípios como pilares e verdadeiros executores, o professor e escritor Guilherme Filgueiras de Carvalho é o convidado do deputado João Coser (PT). Filgueiras é conhecido, no estado, pelas vastas pesquisas sobre a história do futebol capixaba. Uma delas resultou no livro “Futebol da Base ao Profissional”, que o autor apresentou na Ales, em 2017. Para a obra, ele visitou todos os clubes e estádios de cada município. Guilherme Filgueiras, atualmente, é membro efetivo do Conselho Estadual de Esporte e Lazer (CEEL).

Meio ambiente

O secretário municipal de Meio Ambiente de Guaçuí, Roberto Martin, vem à Ales para falar sobre desafios, conquistas e perspectivas de projetos voltados para a proteção ambiental e uso sustentável da natureza e seus recursos hídiricos. Martin, que também é capitão da reserva da PMES, foi listado para a usar a tribuna pelo parlamentar Coronel Weliton (PTB).

Regimento

Conforme resolução aprovada em outubro de 2023, a Tribuna Popular, antes realizada na sessão ordinária da primeira segunda-feira de cada mês, passa a ter seu espaço na sessão da primeira quarta-feira. A fase do Grande Expediente, que normalmente é destinada aos pronunciamentos de deputados, fica disponível para discursos de cidadãos previamente indicados pelos parlamentares.

