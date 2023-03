Tribuna destaca apoio a pacientes com câncer

Seis palestrantes, que abordaram temas diferentes, falaram na Tribuna Popular desta segunda-feira (6). O espaço para participação popular ocorre cada primeira sessão ordinária do mês na Assembleia Legislativa (Ales). Nesse espaço, qualquer cidadão pode abordar um assunto, desde que convidado por um dos 30 parlamentares.

Vitor Fiorin, do projeto Juntos pela Mama, criado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, em 2020, relatou a trajetória dessa ação social em prol das pacientes com câncer de mama. A finalidade foi acabar com a fila de cinco meses para atender pacientes com câncer já diagnosticado. O tratamento é voltado para pacientes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Hoje, segundo o oncologista, com a criação do centro cirúrgico na Santa Casa, a fila acabou. Outros procedimentos foram adotados, como a tecnologia da touca térmica especial para evitar que os cabelos caiam. Oito entre dez mulheres não sofrem o efeito de queda de cabelo relacionado ao tratamento da quimioterapia quando usam a touca.

Fotos da sessão ordinária

Fim da fila

Danielle Chambo, da equipe do projeto Juntos pela Mama, explicou que, na fila única, são separadas as pacientes que apresentam maior gravidade, fazendo a triagem sem necessidade de seguir a fila do SUS. Ela chama atenção ao fato de que muitas mulheres vão ao tratamento com a doença já avançada, pois muitas nunca realizaram a mamografia, exame de diagnóstico.

Ao lado do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que foi quem solicitou a tribuna para o debate do tema, o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) fez um depoimento emocionado ao relatar que uma pessoa muito querida recebe assistência do Juntos pela Mama. Mazinho elogiou o tratamento que a paciente citada tem recebido.

Apoio a pacientes

Ana Paula Moreira, advogada do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI), apresentou o trabalho voluntário que realiza na região de 26 municípios voltado para apoio aos pacientes com câncer. São atendidas pessoas sem condições materiais e financeiras de se deslocarem e se hospedarem para tratamento no hospital em Cachoeiro, inclusive vindos do estado do Rio de Janeiro.

A advogada disse que o Hospital Evangélico é o grande parceiro do grupo. O trabalho realizado pela entidade de apoio inclui hospedagem, política oncológica de nutrição ao paciente, perucas, entre outras ações. A advogada, que também é conselheira de saúde, disse ter muito orgulho do trabalho que faz na luta pelo fortalecimento do SUS.

“O Hospital Evangélico é o nosso grande parceiro, mas não é nosso mantenedor. Nos mantemos com doações, campanhas, projetos. Precisamos fortalecer o SUS, um sistema que precisa estar melhor, mas que muito nos orgulha, porque o SUS é do povo brasileiro”, defendeu.

O deputado Dr. Bruno Resende (União), autor do convite para a GAPCCI comparecer à Tribuna Popular, disse se orgulhar do trabalho da entidade na região de Cachoeiro de Itapemirim. “É em busca de políticas públicas que estamos trazendo esse debate (…) e uma casa que realiza mais de mil atendimentos por mês, absolutamente custeados por esse grupo de apoio, merece nosso aplauso e nosso respeito”, elogiou.

Sono de qualidade

Os prejuízos causados pela falta de um bom sono foram citados pelo fonoaudiólogo Raí Santiago. “A falta de um sono de qualidade traz prejuízos à saúde do corpo e da mente. Um sono de má qualidade, ou com horas reduzidas, afeta o desempenho intelectual, humor, memória, controle do peso corporal, reduz a imunidade, aumenta o risco de diabetes, depressão, até acidentes automobilístico”, explicou o representante do Conselho Federal de Fonoaudiologia – 6ª Região.

Santiago relatou que pesquisa aponta que cerca de 30% da população mundial adulta têm algum distúrbio do sono. Criar rotina antes de dormir, como evitar aparelhos eletrônicos, é uma dica para melhorar a qualidade do sono.

O fonoaudiólogo anunciou que a Associação Brasileira do Sono vai realizar entre os dias 13 e 19 de março próximos a Semana do Sono, uma jornada de debates e esclarecimentos feitos por profissionais de diversas áreas sobre a importância de um bom sono.

A deputada Iriny Lopes (PT), que requereu a presença do fonoaudiólogo para palestrar, ressaltou que a sociedade moderna leva as pessoas a terem uma vida concorrida e a qualidade do sono é afetada por esses fatores.

“Nós vivemos num mundo de altíssima competitividade, somos massacrados diariamente por um conjunto enorme de informações, temos problemas de ordem material graves. Isso interfere na saúde mental”, exemplificou a deputada.

Proerd

O trabalho educacional e preventivo realizado por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), vinculado à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), também foi apresentado na Tribuna Popular.

Conforme o responsável técnico pelo projeto, capitão Leonardo Almonfrey Stein, o trabalho é desenvolvido no triângulo cujos vértices são a PM, sociedade capixaba (família) e a escola.

“Já fomos um programa voltado quase exclusivamente às drogas e, atualmente, as drogas são um fator secundário. O fator principal do Proerd na atualidade é formar bons cidadãos e cidadãs. Buscamos ferramentas que façam com que nossos jovens e adolescentes consigam tomar as medidas necessárias, as melhores soluções para o seu cotidiano em todas as esferas”, explicou.

Citando o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o capitão disse que a sociedade líquida tem causado conflitos e decepções que provocam infrações e crimes, além da utilização das drogas como fuga, principalmente na juventude. Segundo pesquisa apresentada por Stein, no ano de 2021, 85% dos jovens relataram ter feito uso das drogas e 15% não.

O deputado Capitão Assumção (Patri) elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo Proerd e destacou “a importância de dar essa vacina para as crianças”. Já a deputada Camila Valadão (Psol) disse que quer conhecer melhor o trabalho do Proerd e que agendará uma reunião da Comissão de Direitos Humanos com a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária da PM.

“A perspectiva de segurança que eu defendo é essa perspectiva de segurança comunitária, próxima, que tenha a polícia como agente fundamental na promoção e proteção dos direitos humanos. Essa iniciativa, que prevê essa relação de confiança e de proximidade, é o modelo de polícia que defendemos. (…) mais do que apresentar o Proerd, eu entendo que foi quase que uma prestação de contas desse importante programa”, acentuou a deputada.

Requerente da participação do Proerd na Tribuna, o deputado Coronel Weliton (PTB) relatou a sua experiência com o Proerd no sul do estado, com todas as dificuldades de direcionar militares para o programa, por conta da falta de efetivo. O trabalho só foi possível com a dedicação voluntária de policiais. Hoje, afirmou, cerca de 30 policiais se dedicam ao programa para os 78 municípios.

“Estamos vivendo um momento crucial para nós resgatarmos esse programa. É preciso que o estado não somente goste disso, mas que nós encampemos, enquanto Assembleia Legislativa, esse desafio de alavancarmos o Proerd. Nós temos de prevenir e essa prevenção passa pelo reconhecimento de que essa política pública é interessante”, ponderou Coronel Weliton.

Estrada do Caparaó

Atendendo ao convite de Tyago Hoffmann (PSB), Jeferson Lagares Oliveira, o vereador Jefinho do Caparaó (PSB), falou sobre a reivindicação da reforma da estrada dentro da parte capixaba do Parque do Nacional do Caparaó. A entrada do caminho é por Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Conforme relatou, o trecho está degradado pela chuva e precisa de melhorias. Jefinho destacou que a parte que cabe ao Espírito Santo corresponde a 80% da área do parque.

Pela falta de infraestrutura, o lado capixaba vem sofrendo prejuízos econômicos. Ele exemplificou que no sábado de Carnaval, por exemplo, o parque foi visitado por 180 pessoas pelo lado capixaba. Pelo lado mineiro, mais de 1.200 pessoas tiveram acesso ao local.

Jefinho veio à Casa pedir apoio da bancada estadual para cobrar dos deputados federais ações junto ao governo federal, pois o parque é da União, e os recursos são federais e não estaduais. Segundo ele, o governo do Estado tem feito a sua parte, fora do parque, em relação a questões como telefonia móvel, sinalização e rodovias.

O deputado Coronel Weliton, que é da região, propôs que seja realizada uma audiência pública para debater a situação do turismo naquela parte do Parque Nacional do Caparaó. Por sua vez, o deputado Tyago Hoffman disse que vai encaminhar ofício documentado sobre a área para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reivindicando ações para o desenvolvimento da parte capixaba do Caparaó.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES