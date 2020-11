Tribo de Jah e Adonai se unem na faixa “Inna Rub a Dub Style”

Redação Salgadinho relança versões de clássicos nesta sexta

O cantor Salgadinho , uma das figuras mais emblemáticas do pagode e do samba, anunciou mais algumas novidades antes do ano acabar. Ao lado de Marquinhos Sensação , líder do Sensação , um dos mais tradicionais grupos do gênero, o sambista relança versões dos clássicos Apelo, Você me Venceu, Sabor do teu beijo, Velho Amor, Pra Gente Se Encontrar de Novo, Pedaços, Sentimento Nu e Quando o Sol Nascer.

As faixas chegam às plataformas digitais nesta sexta-feira (20).

Amigos de longa data, Salgadinho conta que as canções do grupo Sensação , um dos mais tradicionais de São Paulo , fizeram parte de sua formação musical e que não poderiam ficar de fora de um dos momentos mais importantes de sua vida.

“Sempre fui fã do Sensação. Suas canções me influenciaram, inspiraram e fizeram parte da minha formação musical diretamente. São músicas muito especiais para mim e o Marquinhos, um amigo querido” , conta. As canções que marcaram os anos 90 ganharam novas versões e foram registradas durante a “Salgadinho Experience Tour”, show que celebrou os 50 anos do sambista em São Paulo no início do ano.

Além dos relançamentos dos clássicos do pagode e das inéditas Chutando o Balde e Reencontro , que já superou a marca de 1,6 milhões de streamings e com participação especial de Alexandre Pires , Salgadinho anunciou que um novo single vem aí! “Para finalizar o ano e meus 50 anos com chave de ouro, vou lançar um single lindo no mês que vêm e estou muito ansioso para saber a opinião do público” , revela.