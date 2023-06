Triatletas participam do Campeonato Brasileiro da modalidade em Salvador

Os triatletas paralímpicos capixabas Marcos Vinícius Barcellos, Leonardo Mendonça e a staff Helen Maria Brunow embarcam, nesta sexta-feira (30), com destino a Salvador, na Bahia, para participar do Campeonato Brasileiro de Triathlon. A prova será neste domingo (02) e contará com um percurso de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. A delegação viaja com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O circuito é organizado pela Confederação Brasileira de Triathlon e conta pontos para o ranking nacional da modalidade. O evento recebe atletas de alto rendimento nas categorias Youth, Junior, Sub-23, Elite e Paratriathlon.

Marcos Vinícius Barcellos, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer, e participou recentemente do Ironcruz de Triathlon, falou do objetivo dele no campeonato e contou sobre o desempenho na última prova que disputou.

“Minha expectativa e objetivo é ser campeão. Treinei para isso e preciso recuperar algumas posições no ranking, já que não fui tão bem na etapa de Florianópolis. O Ironcruz foi uma prova muito desafiadora, mas a completei e fui o primeiro colocado na categoria PcD. É muito satisfatório estar representando a Secretaria de Esportes e Lazer e conseguir me manter entre os três melhores do Brasil. Isso que me motiva a treinar todos os dias”, disse Marcos Vinicius Barcellos.

Voe Atleta



O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

