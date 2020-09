TRF da 1ª Região arquiva ação penal contra ex-presidente Lula

.

A Assembleia Legislativa (Ales) se prepara para retomar, de forma gradual, os trabalhos presenciais em Plenário, suspensos desde o mês de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Antes da sessão ordinária virtual desta terça-feira (1º), o presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), fez uma reunião interna com os pares para tratar da proposta de retorno em formato híbrido, com parte dos deputados em Plenário e parte ainda por videoconferência. Esse novo formato, que deve ser adotado a partir do dia 14 de setembro, será normatizado em ato da Mesa Diretora.

Por conta dessa reunião interna, a sessão ordinária virtual começou às 15h30, meia hora depois do horário protocolar. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), que informou que o presidente estava reunido com equipe técnica para acertar detalhes sobre a sessão híbrida. Vale lembrar que, em outras reuniões virtuais, o presidente da Casa já havia falado sobre a possibilidade de retorno gradual nesse formato, a exemplo do que é feito no Congresso Nacional.

Violência

A violência, em especial contra o gênero feminino e contra crianças, segue em destaque nos discursos dos deputados. Durante a sessão, parlamentares falaram sobre assistência à vítima e cobraram o fortalecimento da área da segurança para atendimento de crianças e adolescentes.

De acordo com o deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), a Grande Vitória conta com apenas uma delegacia especializada nesse tipo de atendimento, estrutura que não dá conta da realidade imposta. “Não podemos naturalizar nem aceitar esse tipo de crime hediondo que traz consequências graves e irreversíveis na vida da vítima. Os policiais precisam de condições para trabalharem. Tivemos um aumento no número de casos e uma desmobilização dessa área, com a redução no número de servidores na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. De maneira muito justa, temos diversas delegacias da mulher no Estado. Porque temos apenas uma delegacia especializada para criança e adolescente? Isso tem que ser pauta número um.”, defendeu o parlamentar.

Pazolini lembrou que a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e a Comissão de Segurança vão realizar uma reunião conjunta na quarta-feira (9), às 14 horas, em formato virtual, com foco em medidas de reforço para essa área.

A deputada Iriny Lopes (PT) cobrou medidas de proteção à vítima. “Temos que pensar o papel do Estado na proteção da vítima. O que representa a violação do corpo de uma mulher? Por que a mulher tem que ter um filho nessas circunstâncias, nas quais ela não tem condições psicológicas? Nesses casos, a mulher é violentada por uma pessoa e, depois, violentada uma segunda vez pelo Estado. Precisamos garantir que a mulher encontre no Sistema Único de Saúde o apoio que precisa para fazer o aborto legal”, disse a deputada.

O tema também foi abordado pela deputada Janete de Sá (PMN), com foco maior na violência doméstica “A pandemia proporcionou maior convivência familiar. Nos casos em que existe um agressor, muitas mulheres estão tendo dificuldade de fazer o registro e buscar medidas protetivas. Foi identificado que a denúncia formalizada na polícia diminuiu porque as vítimas estão em casa com o agressor. Sem essa formalização, a mulher não consegue ter seus direitos garantidos”, destacou a parlamentar.