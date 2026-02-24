Connect with us

Política

Trezena de Santo Antônio está mais perto de ganhar reconhecimento cultural

1 minuto ago

Com a presença de representantes do Santuário-Basílica de Santo Antônio, a Comissão de Cultura aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei (PL) 587/2024, que reconhece como de relevante interesse cultural a Trezena de Santo Antônio, realizada no município de Vitória. A proposta é de autoria da presidente do colegiado, deputada Iriny Lopes (PT).

Acompanharam a reunião os padres Marcos Dias de Sales (pároco e reitor da Basílica) e Renzo Florio (vigário paroquial), além de Luiz Michel Ferraz Pessoa (membro do conselho administrativo).

O deputado Toninho da Emater (PSB), relator da proposta, manifestou apoio à iniciativa. “Estamos aqui com os padres Marcos e Renzo, ao qual agradecemos a presença. É importantíssima a matéria que conta com o nosso apoio”, afirmou. Com a aprovação na Comissão de Cultural, a matéria segue para análise do colegiado de Finanças e, depois, poderá ser votada no plenário. Caso aprovado e sancionado, o texto entra em vigor na data de sua publicação.

Com mais de 40 anos de tradição em Vitória, a Trezena poderá, a partir da aprovação do projeto e conversão do texto em lei, ser objeto de proteção específica dentro da política de patrimônio cultural do Estado.

Tradição religiosa e dimensão cultural

O padre Renzo Florio também se manifestou durante a reunião e agradeceu a iniciativa. “Eu sou italiano e faço parte dessa história, porque nos anos 90 eu era pároco ali em Santo Antônio. Acompanhei as Trezenas e toda a caminhada daquela época. Me sinto à vontade onde me encontro e participo hoje também, com mais idade, mas com muita satisfação e apreço a esta iniciativa.”

O vigário paroquial do Santuário-Basílica de Santo Antônio ressaltou que a tradição ultrapassa o aspecto religioso. “Colocar uma tradição como algo importante, não só religiosa, mas também culturalmente, no nível do Estado do Espírito Santo.”

O sacerdote explicou que a programação envolve diversas atividades ao longo dos dias de celebração. “Tem várias iniciativas. A missa todos os dias, horários variados porque tem gente que vem de fora, barquinhos à noite, muitas coisas tradicionais, sempre em honra de Santo Antônio, e em benefício da comunidade e da igreja também.”

Ao falar sobre a figura do santo, destacou sua origem e importância histórica. “Santo Antônio é de origem portuguesa, nasceu em Lisboa, mas sua atividade, sobretudo, foi na Itália, em Pádua. Ele era membro da ordem dos franciscanos quando Francisco ainda estava vivo. Foram séculos de divulgação dele em várias partes do mundo.”

Segundo o vigário, a devoção se espalhou pela atuação junto aos mais necessitados. “Promoveu muitas coisas até milagrosas, extraordinárias, em benefício da gente pobre ou doente. Foi uma devoção que se espalhou no mundo inteiro.”

Projeto coletivo

Ao defender a proposta, a deputada Iriny destacou que o reconhecimento foi resultado de uma construção coletiva. “Essa matéria foi construída por nós, todos que estamos aqui, conversando, dialogando, foi um processo bonito de reconhecimento de uma expressão religiosa extremamente importante para todos nós”, disse.

Ela também ressaltou o papel social desempenhado pelas comunidades ligadas à Basílica. Segundo a petista, a Trezena mobiliza diversas frentes de atuação junto à população.

“(…) a Trezena promove diversas atividades para a comunidade, porque a Basílica de Santo Antônio tem diversas comunidades muito ativas, que estão trabalhando ali na base, junto às famílias, junto às pessoas que precisam de apoio espiritual, junto com pessoas que precisam de bens materiais, pessoas que precisam de alimentos, que precisam de tratamento, que estão ali trabalhando para essa solidariedade viva.”

Iriny ainda destacou a procissão que encerra a programação religiosa. “Temos uma linda e maravilhosa procissão que conclui a Trezena, que traz muita gente não só da capital, mas fora da capital também, para fazer seus votos de agradecimento aos pedidos que fizeram a Santo Antônio. Ali há uma congregação, uma união das pessoas, que é um momento de uma raríssima beleza, de muita fraternidade, de muita unidade”, ressaltou.

Para a parlamentar, o reconhecimento fortalece a identidade cultural capixaba. “Passarmos a ter a Trezena e outras de outros santos, de outras religiões marcadas como bens de interesse, de alto interesse cultural-religioso, é fundamental para que as pessoas possam ter cultura e manter a sua fé”, frisou.

Por fim, salientou o valor histórico da Basílica de Santo Antônio para capixabas e turistas. “É uma marca. Ninguém vem a Vitória sem ir. Santo Antônio é a região mais antiga da cidade, onde se formaram os primeiros aglomerados de população. É importante para a capital, mas ela transcende a capital’, concluiu.

Outros projetos aprovados na Ordem do Dia:

  • Projeto de Lei (PL) 442/2024 – declara patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo o Festival Forró Bobó, realizado no Balneário de Iriri, município de Anchieta. Aprovado com emenda;
  • Projeto de Lei (PL) 300/2024 – declara a Festa “Pomitafro” de Vila Pavão Patrimônio Cultural Imaterial no Estado do Espírito Santo. Aprovado com emenda;
  • Projeto de Lei (PL) 117/2025 – acrescenta item ao Anexo I da Lei 12.017/2023 e cria, no Estado do Espírito Santo, a Rota Turística “Vale do Inhame”. Aprovado;
  • Projeto de Lei (PL) 587/2024 – que reconhece como de relevante interesse cultural a Trezena de Santo Antônio, realizada no município de Vitória. Aprovado.

Fonte: POLÍTICA ES

