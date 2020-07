Treze e Botafogo-PB avançam às semifinais do Campeonato Paraibano

Treze e Botafogo-PB conquistaram as duas últimas vagas para as semifinais do Campeonato Paraibano, no Grupo A. Na décima e última rodada da fase de grupos,a noite de ontem(28) o Treze levou a melhor no Clássico dos Maiorais ao derrotar o Campinense por 1 a 0, no Amigão, em Campina Grande. Já o Belo avançou de fase com uma vitória contra o CSP, por 1 a 0, no Almeidão, em João Pessoa. Mesmo antes da rodada desta quinta, Campinense e Sousa já estavam praticamente classificados.

Após a partida, o zagueiro Nilson Júnior, autor do gol que garantiu a classificação do Galo da Borborema, comemorou ao ser entrevistado pela tevê do clube..

Fala, Nilson! Zagueiro comemora gol e vitória no Clássico dos Maiorais, mas reforça a necessidade de preparação, visando as semifinais da competição contra o Botafogo-PB. pic.twitter.com/TxjhY84kue — Treze Futebol Clube (de ?) (@TrezeFC) July 29, 2020

Os jogos de ida das semifinais vão acontecer na próxima sexta-feira (31). O Botafogo-PB (segundo do Grupo A) vai receber o Treze (primeiro do Grupo A), no Almeidão, em João Pessoa. No outro lado da chave, o Campinense (primeiro do Grupo B) visita o Sousa (segundo do Grupo B), no Marizão, em Campina Grande. A Federação Paraibana de Futebol (FPF) ainda não definiu os horários dos confrontos. Mas, os jogos de volta já têm data para acontecer, ocorrerão no dia 4 de agosto.

Sousa e Atlético-PB também entraram em campo nesta quinta. No apito final a frustração tomou conta do torcedor do Atlético-PB. O Trovão Azul iniciou a rodada na primeira colocação, mas como apenas empatou por 1 a 1 com o Sousa, acabou caindo para a terceira colocação, dando adeus ao título do Paraibano.

Rebaixamento

Na parte debaixo da tabela, no Grupo B, o Nacional de Patos venceu o Perilima de 1 a 0, no Presidente Vargas, em Campina Grande, e empurrou o CSP, que terminou na lanterna, para a segunda divisão do Estadual. No Grupo B, o Sport-PB já havia sido rebaixado antecipadamente. Além disso, encerrou a participação de forma melancólica, sofreu uma goleada de 5 a 0 contra o São Paulo Crystal, no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.