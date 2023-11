Divulgação Treyce, do hit ‘Lovezinho’, revela como lida com as pressões estéticas: “Priorizo sempre o meu bem-estar”

A cantora Treyce, que vem ganhando destaque no cenário musical, não apenas impressiona com sua voz, mas também com seu estilo marcante e maquiagem impecável durante suas apresentações ao vivo. Em uma entrevista exclusiva, a artista revela como escolhe seus looks para o palco e como lida com as pressões estéticas da indústria.

Segundo a cantora, para subir ao palco, busca optar por algo mais natural que apenas ressalte os seus traços. “Prefiro uma maquiagem nem tão marcante e nem suave, eu gosto da maquiagem que me realça, sabe? Que valoriza a minha beleza”, conta.

Já quando o assunto é a escolha de looks para o palco, Treyce revela trabalhar em colaboração com um estilista, que compõem visuais inspirados em algumas referências escolhidas por ela, mas de uma forma que se alinhem à sua personalidade. “Meu estilista desenha todos os meus looks de show, mas sempre procuro levar algumas inspirações que vejo na internet para ajudar a compor o look”, afirma.

A indústria da música muitas vezes traz diversas cobranças sobre os artistas, principalmente diante de questões estéticas. No entanto, Treyce diz manter uma atitude saudável em relação a isso, buscando sempre focar em seu bem-estar. “Eu não ligo muito para as pressões, pois sempre fui muito ligada à minha saúde e estética do meu corpo, isso sempre partiu de mim. Então, priorizo sempre o meu bem-estar”, declarou.

Fonte: Mulher