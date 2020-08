Trevo de Xapetuba inaugura novo trecho de rodovias interestaduais

A divisa entre os municípios mineiros de Uberlândia e Monte Alegre de Minas, conhecida como Trevo de Xapeutuba, inaugurou hoje (07) mais um trecho – a segunda fase concluída -, coordenada pelo governo federal. A rodovia, que corta os estados de Minas Gerais e Goiás, possui cerca de 437 quilômetros.

Segundo Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), mais de R$ 190 milhões serão investidos no entrocamento entre as BRs 365 e 452. “Essa é uma obra muito aguardada pela população. Também vamos liberar, nos próximos dias, centros de apoio aos usuários, que oferecerão serviços como guinchos e ambulâncias”, afirmou durante a cerimônia.

Segundo nota divulgada pelo Minfra, 1.200 empregos foram gerados com a obra e 300 postos permanentes serão criados. O segundo trecho foi finalizado em menos de 1 mês. A previsão é que o todo o Trevo de Xapetuba seja entregue em janeiro de 2021, facilitando o acesso à BR-365 para quem trafega pela BR-452.