Ana Melo Treta no Zodíaco: como os signos se comportam numa briga

Se formos imaginar cada signo do Zodíaco como uma pessoa, é possível saber exatamente como pensam e agem. E como será que se comportam em uma briga? Tem o que começa a confusão, o que coloca mais lenha na fogueira, o que tenta apaziguar a treta, o que espalha a fofoca… Você consegue adivinhar como cada signo reagiria numa situação dessa? Vem descobrir!

Áries

O ariano não pensa duas vezes para entrar numa briga, ainda mais se for para defender alguém que estima muito. É do tipo que não engole sapo, portanto, se não quer correr o risco de sobrar para o seu lado, saia de perto! Se a coisa esquenta, pode sair até na voadora.

Touro

Taurino é teimoso e não vai mudar de opinião em uma discussão, tanto que nem escuta outros argumentos e não se mostra nem um pouco flexível. Ele não gosta de treta, mas pode se isolar e guardar tudo para dar o troco na hora certa. E se for esperar um pedido de desculpas desse signo, senta porque em pé cansa.

Gêmeos

O geminiano é quem vai dar pouco palco para a briga. Ele se irrita no começo, mas depois nem liga mais. Na treta, pode espalhar a fofoca, filmar a porradaria e ainda fazer cara de paisagem, falando que não tem nada a ver com a situação toda e só está ali de testemunha.

Câncer

Apesar de ser um signo bastante cuidadoso e acolhedor, o canceriano é rancoroso e perde a linha muito fácil quando o mencionam em alguma briga. Ele vai falar de todos os pontos fracos e ainda lembrar o pivô da treta de todas as mancadas que cometeu nas três últimas vidas passadas. Não tem coração que aguente esse signo bravo.

Leão

O leonino tenta manter a pose de quem não liga e nada o atinge. Com certa arrogância e o orgulho estalando, ele vai mostrar que tem razão e sempre esteve certo. Caso entre numa briga, será de forma bem pensada e cheio de estratégias, pois ele não vai ceder à baixaria, mas, também não vai levar desaforo para casa. Arranja um jeito de sair por cima ou ao menos tenta.

Virgem

Pode ser até um signo mais na dele, entretanto, se Virgem notar algo de errado ou um serviço mal feito, pode ter certeza que ele fará o maior auê para conseguir as coisas do jeito que quer e não vai medir esforços para isso. Vai mandar e-mail, ligar, fazer reclamação na ouvidoria e vai pegar no pé sem parar até tudo estar resolvido. Filho de Mercúrio, o virginiano é um exímio negociador e faz de tudo para não sair no prejuízo. Também é exigente e muito crítico.

Libra

Você viu?

Dificilmente um libriano começa uma treta, mas se envolve para tentar amenizar a situação até a casa cair para ele por não tomar partido de algum um lado da briga. Se a treta for entre duas pessoas queridas, o libriano vai tirar o seu da reta falando que “não é bem assim” quando perguntarem sobre quem está certo na história. No final, quem fica em cima do muro, corre o risco de ficar mal na fita.

Escorpião

O escorpiano é sempre aquele que inicia a briga e, geralmente, isso acontece depois de ficar horas investigando e stalkeando para provar que suas intuições estavam certas. Os nativos de Escorpião vão querer tirar o assunto a limpo na base da impulsividade, já que são explosivos e agressivos. Com esse signo bravo, é melhor preparar o escudo e tomar uma boa distância para correr no caso de tudo piorar.

Sagitário

Pode até ser o signo mais de boa do Zodíaco, mas ele não vai deixar de falar tudo o que pensa e, com certeza, vai criticar o que acha errado. Sua franqueza pode magoar de primeira, mas saiba que nem sempre a intenção foi essa. Se esse signo entrar em uma briga para defender alguém querido, saia de perto porque ele virá com tudo pra cima. Direto e reto, bem no alvo para não dar tempo de esquivar.

Capricórnio

O capricorniano acaba sendo o mais pragmático quando se trata de briga, já que não gasta seu tempo e nem se estressa com isso. É o tipo de pessoa que vira as costas e sai andando, tratando qualquer um com a sua típica indiferença. Se Capricórnio não puder fazer nada no momento, ele vai apenas evitar.

Aquário

Lembra do vídeo da treta que o geminiano filmou? Quem vai fazer a edição e disponibilizar os memes na internet é o aquariano, claro. Ele não perde a oportunidade de dar umas boas risadas da situação e ainda joga lenha na fogueira para ver tudo queimar enquanto bebe um drink no seu camarote. Esse signo dificilmente entra em brigas porque o que ele gosta mesmo é de assistir!

Peixes

Os piscianos irão sofrer só de ver que algo está estranho, até tudo explodir e a briga acontecer. Quem é desse signo tentará se defender, mas, no final, acreditará que a culpa de tudo que aconteceu foi sua, mesmo não sendo verdade. Peixes vai guardar esses sentimentos no fundo da alma e vai ficar chateado toda vez que lembrar do ocorrido. Só sofrência.

LEIA TAMBÉM