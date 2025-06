Três veículos batem após motorista parar o carro para vaca atravessar rodovia no Noroeste do ES

Animal foi atingido e morreu. Ninguém ficou ferido. Acidente aconteceu na ES-130 em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.

Um ônibus que transportava estudantes de uma faculdade, um carro e um caminhão se envolveram em um acidente ao tentar desviar de uma vaca na ES-130 em Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo na noite de quarta-feira (18). O animal foi atingido e não resistiu. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão parou ao perceber que a vaca atravessava a pista. Um ônibus que seguia no mesmo sentido não conseguiu frear, bateu na traseira do caminhão e atingiu o animal.

Depois, o ônibus bateu de frente com um carro que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o caminhão e o carro foram arremessados para fora da pista.

A polícia foi acionada e o carro foi removido com um guincho ao pátio, e os outros veículos aguardaram o serviço de remoção. Os militares informaram ainda que todos os condutores estavam habilitados e com a documentação regular.