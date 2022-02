Três terremotos são notificados no norte da Itália

reprodução: pexel Terremoto de magnitude 4.3

Três terremotos atingiram a cidade de Reggio Emilia, na região da Emilia-Romagna, no norte da Itália, nesta quarta-feira (9) e assustaram os moradores locais. Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

O primeiro tremor ocorreu entre Modena e Reggio Emilia por volta das 19h55 (hora local) e foi de 4 graus na escala Richter, com epicentro no município de Bagnolo in Piano, a uma profundidade de 7 quilômetros. O sismo foi sentido na duas capitais e em muitas áreas vizinhas, até mesmo nas regiões fronteiriças da Lombardia e do Vêneto.

Já o segundo ocorreu às 21h e teve magnitude de 4,3, com epicentro na região de Reggio Emilia, a três quilômetros de Correggio, conforme informou o Instituto Nacional de Geologia e Vulcanologia (INGV).

Este tremor foi sentido principalmente em Modena e Bolonha, onde várias pessoas saíram correndo do Teatro Municipal, antes do início de uma concerto. Um terceiro abalo foi mais brando que os dois primeiros, com uma magnitude 2,6, com epicentro também em Correggio, às 21h14 (horário local).

“Força e coragem, nossas pernas tremem um pouco, também porque nosso cérebro lembra dos terremotos anteriores de 2012, 1996, etc”, disse o prefeito do município de Campogalliano (Modena), no Facebook.

De acordo com a Defesa Civil, as autoridades locais estão realizando inspeções e monitorando a situação. Embora pareça não haver danos e vítimas, os tremores despertaram o medo e o alerta em uma área que há quase 10 anos foi severamente atingida por um terremoto que deixou mortos e destruição