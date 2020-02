Três pessoas são baleadas em passagem de bloco na Berrini em São Paulo

arrow-options Reprodução Incêndio atinge apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana

Um incêndio atingiu um apartamento em Copacabana , na Zona Sul do Rio de Janeiro , na tarde deste domingo (16). O incidente foi na Rua Barata Ribeiro, número 737.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 16h30. As chamas foram controladas e os agentes atuam no local no trabalho de rescaldo.

Não houve regisatro de nenhuma vítima.

A rua Barata Ribeiro chegou a ficar com bloqueios parciais próximo à rua Bolí­var, segundo informações da Prefeitura.