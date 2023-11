Três pessoas morrem em acidente na BR-259 em João Neiva

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (02); um quarto ocupante do automóvel foi socorrido com vida pelo Samu

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta no km 25 da BR-259, em João Neiva na região Noroeste do Espírito Santo. A colisão foi registrada por volta de 5h10 desta quinta-feira (02).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, com a colisão, as vítimas ficaram presas às ferragens. Um quarto ocupante do automóvel foi socorrido com vida por uma equipe do Samu.

Equipes do DNIT acionadas para apoio na sinalização do local.

Uma perícia técnica e serviço de remoção de cadáver da Polícia Civil acionados