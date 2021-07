Três pessoas morrem carbonizadas após grave acidente no Sul do ES

O carro em que as vítimas estavam bateu de frente com uma carreta que transportava um bloco de granito

Um acidente em Ibatiba deixou três pessoas mortas na manhã deste sábado (17). A colisão frontal aconteceu entre uma carreta e um carro de passeio. Os três ocupantes do veículo morreram carbonizados.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 157, próximo ao acesso à cidade de Ibatiba.

A carreta transportava um bloco de granito e com o impacto, o veículo de modelo Fiat Uno pegou fogo. Os três ocupantes morreram carbonizados e os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Devido à situação das vítimas, não foi possível fazer a identificação de sexo ou idade. Parte da rodovia precisou ser interditada em meia pista, mas foi liberada às 12h10.

O Corpo de Bombeiros informou que no momento em que a equipe chegou no local do acidente, o incêndio no carro já estava em fase final. Os militares isolaram a área, acionaram a PRF e a Polícia Civil por meio do Ciodes e realizaram o resfriamento do veículo extinguindo os últimos focos.

Ainda segundo os bombeiros, a Polícia Civil autorizou o desencarceramento dos três corpos, que foram deixados aos cuidados de uma funerária.

(*Folha Vitória)