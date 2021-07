Três pessoas morrem após ônibus cair de ribanceira em Rio Claro-SP

Reprodução/Polícia Rodoviária Federal Ribanceira que o ônibus caiu tinha mais de 20 metros de altura

Três pessoas vieram a óbito em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo de Rio Claro, interior de São Paulo , após um ônibus cair de uma ribanceira de 20 metros de altura na tarde deste domingo (18).

A Polícia Rodoviária informou que 25 pessoas foram resgatadas em ambulâncias pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três hospitais se mobilizaram para realizar os atendimentos: Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes.





As identidades dos falecidos ainda não foram divulgadas. Os motivos que resultaram no acidente também não é conhecido. A pista, no local do acidente, é duplicada e encontra-se em boas condições.